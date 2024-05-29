【期間限定値下げ】 チャールズアンドキース ショルダーバッグ

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アシメトリック ショルダーバッグ 【再入荷】（Black） アシメトリック ショルダーバッグ 【再入荷】（Black）



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フロントフラップ チェーンハンドルクロスボディバッグ 【再入荷】（Black） フロントフラップ チェーンハンドルクロスボディバッグ 【再入荷】（Black）



チェーンリンク レクタンギュラーバッグ 【再入荷】（Black） -CHARLES ... チェーンリンク レクタンギュラーバッグ 【再入荷】（Black） -CHARLES ...



ロック&キーチェーン ハンドルバッグ【再入荷】（Cream） ロック&キーチェーン ハンドルバッグ【再入荷】（Cream）



ローラー エンヴェロープクロスボディバッグ （Caramel） ローラー エンヴェロープクロスボディバッグ （Caramel）



キルトチェーンハンドル ショルダーバッグ 【再入荷】（Cream ... キルトチェーンハンドル ショルダーバッグ 【再入荷】（Cream ...



ハートモチーフ♡【チャールズ＆キース】ショルダーバッグ ... ハートモチーフ♡【チャールズ＆キース】ショルダーバッグ ...



Winslet ウィンスレット ベルトショルダーバッグ 【再入荷】（Black） Winslet ウィンスレット ベルトショルダーバッグ 【再入荷】（Black）



チェーンハンドル ショルダーバッグ （Pink） -CHARLES & KEITH ... チェーンハンドル ショルダーバッグ （Pink） -CHARLES & KEITH ...



チェーンハンドル ショルダーバッグ （Black） -CHARLES & KEITH ... チェーンハンドル ショルダーバッグ （Black） -CHARLES & KEITH ...



パネル プルタブショルダーバッグ （Burgundy） パネル プルタブショルダーバッグ （Burgundy）



エンベリッシュド プッシュロックショルダーバッグ （Blue） -CHARLES ... エンベリッシュド プッシュロックショルダーバッグ （Blue） -CHARLES ...



フロントフラップ チェーンハンドルクロスボディバッグ 【再入荷 ... フロントフラップ チェーンハンドルクロスボディバッグ 【再入荷 ...

Charles\u0026Keithチャールズ＆キースチェーンストラップエンベロープクロスボディバッグバッグショルダーバッグチェーンバッグ色：Blush（ピンク）持ち手の高さ(cm)：5.5cm重さ：350.0g表素材：合成皮革定価7150円(税込)以下引用ロングセラーバッグから、キュートなコンパクトサイズで仕上げた新作が登場！素材の良さ・機能性ともに両立した、凛とした佇まいが魅力の2wayバッグ。マットなフェイクレザーを使用したボディーにヴィンテージ感漂うパーツ使いで、上品顔に仕上げた一品です。ややコンパクトで愛らしいサイズ感ですが、真ん中にファスナーポケットを設けたセパレート仕様で、二つ折りウォレットやスマートフォン、リップが収まる実用的な収納力を備えました。Ehyphenworldgallery／GRL／ロペピクニック／GU／UNIQLO／NICECLAUP／who'swhoChico／神戸レタス／AnkRouge／BiS／Lily／ZARA／ココディール／ミラオーウェン／LillyBrown／ROYALPARTY／／WILLSELECTION／SoareakLOWRYSFARM／ビーラティエンス／GYDA／GLOBALWORK／EMODA／ジーナシス／RougeDiamant／アンドクチュール／リゼクシー／ハニーサロン／エブリン／セシルマクビー／Kastane／snidel／blondy／JILLbyJILLSTUART／HoneymiHoney／titty＆Co.／マーキュリーデュオ／MARCBYMARCJACOBS／Cher／deicy／ダズリン／JILLbyJILLSTUART／Supreme.La.La.／lilLilly／シーバイクロエ／franchelippee／chico／AnkRouge／シークレットハニー／フィント／dazzlin／リズリサ／ローズマリーソワール／pageboyマーメイドスカート／GRLグレイル／RANDA