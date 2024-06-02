311＊【新品】ブルーレーベルクレストブリッジ マフラー カシミヤ混

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。＊＊＊即購入大歓迎です＊＊≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣■ブランドBLUELABELCRESTBRIDGE(ブルーレーベルクレストブリッジ)【新品タグ付き未使用】カシミヤ混で肌触りが良く、綾目の立った織り柄がポイントのマフラー中空糸を使用しているので、軽くて暖かいのが特徴です。無地でシンプルなため、どんなコーディネートにも合わせやすく、一枚あると便利なマフラーです。ワンポイントのクレストブリッジチェックのチャームがかわいいポイントです。【サイズ】全長180cm(フリンジ8cm)幅27cm【素材】羊毛50%・カシミヤ50%【定価】￥16500♦♥♦――♦♥♦――♦♥♦▪お値引の交渉はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal988880.html
http://narcologia.ru/goods/browse376791.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless798659.html
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【バーバリーブルーレーベル】カシミヤ混マフラー
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