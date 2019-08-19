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コーチ　COACH ショルダー・ハンドバッグ
商品番号 E31063514943
商品名

コーチ　COACH ショルダー・ハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️値下げいたしました。(2023.5.17)お目にとめてくださり、ありがとうございます（╹◡╹）♡♪#ヴィンテージ風なデザインと濃い#サーモンオレンジという希少な色目の#レトロな本革コーチ、自宅保管しておりました。未使用ではないため、使用感・スレ等ありますが目立つような大きな汚れ・キズ、破れ等はありません。(底部角スレあり。10枚目写真でご確認ください。)内側きれいです。本体出し入れはファスナー、取手が可愛く扱いやすいです。外ポケット1ヶ所W25.5(底辺に近い一番広いところ、マチ部分含め36.5)×H21×底部7＊26.5色は８枚目の写真が一番実物に近い色です。　長期間にわたる保管は避けたいと思っております。お値下げをご希望の方、ご遠慮なくコメントをお願いします。☆なるべくきれいな状態でお届け出来るようにいたしますが、自宅保管であるため、細かな部分が気になられる方のご購入につきましてはご遠慮いただきたく思います。カラー···オレンジ柄・デザイン···無地素材···本革#レトロコーデ#50年代#60年代#70年代
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