888 ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユサラ　レオパード　長財布

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■美品■LOUISVUITTONルイヴィトンM60105モノグラムポルトフォイユサラレオパード長財布ウォレット18000円から最終処分価格に変更しました。商品情報ブランド名ルイヴィトン状態ランクBランクラインモノグラムカラーブロンコライユ(ブラウン系×アイボリー系×ピンク系)素材サイズW約19cm H約10.5cm D約2cmポケット小銭入れ×1 札入れ×2 カード入れ×10 ポケット×1付属品画像内にあるものが全てになります。シリアル及び刻印CA0151状態僅かな擦れと糸の解れによる素材の剥がれ、金具に小傷、内部に若干の薄汚れとペン跡、小銭入れに薄汚れがございます。フラップ裏にイニシャル(M.A)が入っております。タイトルは素人判断によりつけたものです。誤りがある場合もございます、必ず画像でご判断をお願いいたします。恐れ入りますが、神経質な方は、ご購入をお控え頂けますと幸いです。出品してる全ての商品はお値打ち価格で提示しておりますので値引き交渉はご遠慮下さい。第305521507463号/東京都公安委員会/古物商許可証古物商許可のリサイクル店より仕入れ商品です。