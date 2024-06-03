未使用級✨AP STUDIO 23ss エラスティックパンツ　ブラウン

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23ss、今季のアイテムで全サイズすぐ完売した人気のお品物です☺︎◾️商品名APSTUDIO23ssエラスティックパンツ◾️商品説明エーピースタジオのエラスティックパンツです☺︎人気のエラスティックパンツに新色が登場！大人なスタイリングを演出するブラウンカラー。ナチュラルなカラーともブラック系とも相性よく、色味が単調になりやすい夏のスタイルに重宝します。シルエットはイージーな履き心地で、きちんと感のある優秀パンツ。シワになりにくく、落ち感のある綺麗なシルエットが魅力です。シーズンレスで着て頂ける素材感と、カジュアルにも綺麗めにも合わせられる万能なデザインが人気のポイント！ウエストがゴムなのでその日のスタイリングに合わせてウエスト位置を変えバランス良く履いていただけます。◾️カラー ブラウン◾️サイズ 36◾️品番23-030-586-5012-1-0◾️商品状態ほとんど使用感のない極美品◾️平置き実寸ウエスト34cmヒップ46cm股上34cm股下70cm