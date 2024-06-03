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FURLA トートバッグ
商品番号 O18234501079
商品名

FURLA トートバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAのトートバッグで、カラーはピンクベージュです。2022年の1月頃購入し、通勤で使用しておりました。A4サイズ収納できます。●サイズ：縦幅25cm横幅35cmマチ12cm●その他、注意事項：使用感があるので、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。お値引き可能ですのでコメントお待ちしております。
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