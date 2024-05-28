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新品☆4L 白系♪うす手フード付シャツジャケットUV対策にも♪☆b648
商品番号 P47890903164
商品名

新品☆4L 白系♪うす手フード付シャツジャケットUV対策にも♪☆b648
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入希望者様へ：バラ売りはございません。お取り引きは、トラブル防止のため本文＆自己紹介をご必読\u0026ご同意いただける方のみとさせていただいております。あらかじめご了承くださいね。☆新品アウトレット未使用品です☆新品ですが店内ディスプレイだったものを含む場合もあります。　さらっと薄手素材のサマージャケットです。　UV対策も♪ウエストゴム入り。　　お色：オフホワイト系　サイズ：4L　　バスト107～115　　身長154～162cm　商品サイズ　　着丈：約64　　身幅：約47cm　　（ゴムを伸ばして約68cm）　素材　　ポリエステル100%　　　　#大きいサイズ　#春物　#春夏物　#春物アウター　#MaryandCat4L　#MaryandCatアウター　↑こちらをタップしていただくと　　同じカテゴリーの商品を　　ご覧いただけます。☆発送方法は、送料出品者負担につき、各種宅配便、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、レターパックプラス＆レターパックライト、普通郵便などお荷物の大きさ、お住まいの地域などによって、誠に勝手ながら、こちらで選ばせていただきます。あらかじめご了承ください。（発送方法が決まればお知らせいたします。）主に、北海道、東北、沖縄、各都道府県の離島地域は、郵便局のサービスを使わせていただいての発送となります。これもご了承くださいね。　☆お値引き、ばら売り、実寸測りなどお受けできません。あらかじめご了承くださいね＾＾（お値引き条件は、プロフィールをご覧くださいね。）
http://narcologia.ru/goods/freezer945998.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture154241.html
http://narcologia.ru/goods/seamless546329.html
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