RILY/リリー　初期ロゴTシャツ　ブラック　Sサイズ

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今市隆二プロデュースRILYの初期ロゴTシャツです。サイズ：S着丈69cm身幅49cm多少の誤差はご了承ください。ライブ時に着用しました。写真に毛玉のように写ってますが、元から古着使用のヴィンテージ感のある生地で作られているTシャツです。おまけでライトダークネスの袋付き。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖三代目JSB今市隆二RYUJIIMAICHIRILY