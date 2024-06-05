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RILY/リリー　初期ロゴTシャツ　ブラック　Sサイズ
商品番号 T33814553136
商品名

RILY/リリー　初期ロゴTシャツ　ブラック　Sサイズ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今市隆二プロデュースRILYの初期ロゴTシャツです。サイズ：S着丈69cm身幅49cm多少の誤差はご了承ください。ライブ時に着用しました。写真に毛玉のように写ってますが、元から古着使用のヴィンテージ感のある生地で作られているTシャツです。おまけでライトダークネスの袋付き。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖三代目JSB今市隆二RYUJIIMAICHIRILY
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