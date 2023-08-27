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BLUR ブラー　Tシャツ
商品番号 G40903457848
商品名

BLUR ブラー　Tシャツ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブ会場にて購入しました。2、3度着用しましたが、着る機会が無かったので出品いたします。自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えいただきますようお願いします。
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