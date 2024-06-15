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- アーバンリサーチサニーレーベル エアリーコットンピンタックドレスシャツ ブルー
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商品詳細
今期物❗️新品タグ付 未開封❗️人気のブルー❗️とても軽く涼しそうなお品です。まだまだ暑い日が続きそうです。色 スモーキーブルー綿 100%定価 6,270円(税込)発売元様よりお写真お借りしました。7枚目の写真が実物です。
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