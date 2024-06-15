ストラ　麻混素材半袖シャツ

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商品詳細
Stola麻混素材半袖シャツカラー スレート（ネイビー）サイズ 38 着丈68,5cm 身幅58,5cm 袖丈4,5cm・繊細な刷毛目と光沢感が特長の麻混紡素材です。メイドインジャパンの紡績技術によってピリングしにくく、折れジワ・洗濯ジワの心配もありません。・着用時に衿が少し抜けるよう作っていて、袖は肩巾がスッキリ見えるようにパターンにこだわっています。※洗濯機洗い可能新品未使用。タグ付き。
http://narcologia.ru/goods/scissoring805096.html
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