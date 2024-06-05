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リラクス　THE RERACS トーマスメイソン　ブラウス　ホワイト　38
商品番号 C83089047967
商品名

リラクス　THE RERACS トーマスメイソン　ブラウス　ホワイト　38
ブランド名 ザリラクス
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THERERACSザ　リラクストーマスメイソン　ブラウス　シャツサイズ38着丈64身幅46肩幅38袖丈28カラー:ホワイト　白THERERACSサイズが合わず泣く泣くの出品です(•̥-•̥)RERACSのデザイン性は勿論のこと、イギリス王室御用達のトーマスメイソンの生地を使用、世界でも最高クラスのシャツ生地とだけあり、生地のハリ感や異素材の組み合わせは本当に素敵です！状態:USEDになりますが、特に大きなダメージ等はございません。1部ボタンの糸が少し緩んでおりますが、お直し頂いたら問題なくご使用頂けます。ご質問などありましたら、お気軽にコメントくださいませ︎︎︎·͜·ᕷ#トーマスメイソン#リラクス
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