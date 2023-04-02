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【美品】センソユニコ t.b 変形 半袖カットソー
商品番号 V64698654005
商品名

【美品】センソユニコ t.b 変形 半袖カットソー
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

sensounicot.bの半袖Tシャツです丸くくり抜いた様なオシャレなデザインですタグは切ったようですが、試着のみで美品です肌触りがよいレーヨン混の素材裾の両端が長いイレヘムデザイン前身頃は生地が2重になっているので透け感は無いです。■サイズ38(Mサイズ位)平置きサイズ着丈→60cm着丈(端)→65cm身幅→50cm袖丈→21cm■素材ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン日本製マツオインターナショナル柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/smear149004.html
http://narcologia.ru/goods/conception619257.html
http://narcologia.ru/goods/freshman612956.html
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