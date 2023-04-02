【美品】センソユニコ t.b 変形 半袖カットソー

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2023年最新】センソユニコ半袖Tシャツ（レディース）の人気アイテム ... 2023年最新】センソユニコ半袖Tシャツ（レディース）の人気アイテム ...



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いいたしま t.b hiroko センソユニコ好きに Bgahu-m53514638304 ... いいたしま t.b hiroko センソユニコ好きに Bgahu-m53514638304 ...

sensounicot.bの半袖Tシャツです丸くくり抜いた様なオシャレなデザインですタグは切ったようですが、試着のみで美品です肌触りがよいレーヨン混の素材裾の両端が長いイレヘムデザイン前身頃は生地が2重になっているので透け感は無いです。■サイズ38(Mサイズ位)平置きサイズ着丈→60cm着丈(端)→65cm身幅→50cm袖丈→21cm■素材ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン日本製マツオインターナショナル柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖