shesameのリンガープリントTシャツ。マスタード、Lsizeです。

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人気で完売した商品です。試着したところ、自分的にしっくりとこなかったので出品します。その1回のみの着用です。袖丈···半袖季節感···春、夏、秋春はシャツなどの中に、夏は1枚で、秋も色味がマスタードなので肌寒くなる手前の時期までで、コーディネートを幅広く楽しめると思います。