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大友克洋GENGA展 TシャツAKIRA 鉄雄
商品番号 T88221815497
商品名

大友克洋GENGA展 TシャツAKIRA 鉄雄
ブランド名 ビームスティー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアAKIRA鉄雄BEAMST2012年に行われた大友克洋GENGA展で発売された限定Tシャツです。現代美術作家名和晃平氏とのコラボアイテムです。目立った汚れや傷はありませんが、3回程着用し、その後10年程自宅保管だった為、色褪せなど使用感があります。used品とご理解いただける方のみの購入でお願いします。カラー···ブラック着丈60袖丈15身幅44肩幅38※素人寸法により、多少の誤差はご理解下さい。☆値下げしました☆
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