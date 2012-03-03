大友克洋GENGA展 TシャツAKIRA 鉄雄

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商品詳細
激レアAKIRA鉄雄BEAMST2012年に行われた大友克洋GENGA展で発売された限定Tシャツです。現代美術作家名和晃平氏とのコラボアイテムです。目立った汚れや傷はありませんが、3回程着用し、その後10年程自宅保管だった為、色褪せなど使用感があります。used品とご理解いただける方のみの購入でお願いします。カラー···ブラック着丈60袖丈15身幅44肩幅38※素人寸法により、多少の誤差はご理解下さい。☆値下げしました☆
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http://narcologia.ru/goods/composite18354.html
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