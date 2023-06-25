レベッカミンコフ オレンジ スタッズ ショルダーバッグ クラッチ トゲトゲ 美品

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商品詳細
レベッカミンコフのショルダーバッグです。あまり使って無かった為かなりの美品です。チェーンは一連にも出来るので、斜めがけもできます。保存袋付きです(o^^o)素材は本革で、牛革かと思います。トゲトゲ以外、柔らかいです。サイズー横27センチマチ8センチ高さ20センチチェーン長さ最大時118センチ。どうぞよろしくお願い致します(o^^o)
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