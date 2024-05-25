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ラコステ　現行タグ　オリジナルフィット　長袖ポロシャツ　トップス　コットンシャツ
商品番号 Q11285387551
商品名

ラコステ　現行タグ　オリジナルフィット　長袖ポロシャツ　トップス　コットンシャツ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ID：412■品物■ラコステ　現行タグ　オリジナルフィット　長袖ポロシャツ　トップス　コットンシャツ■説明■定価：約￥14,300税込素材：綿　コットン　ポリウレタンいろ：ネイビー　紺　ブルー　　　一番最後の写真が実物と近いです表記：36号　Mサイズ相当サイズ（cm）：　肩幅　39　身幅　44　裾幅　47　着丈　58　袖丈　60　袖口　11（素人採寸です。誤差ご了承下さい。）状態：ラコステジャパンの製品になります。ボタンダウンが可愛いです。36号ですがMサイズ相当の大きさになります。公式でもMサイズ記載です。極美品になりますので、気持ちよく着ていただけます♪公式サイト：ラコステ（LACOSTE）のストレッチ　ポロシャツ　（長袖）。コンパクトなシルエットでデザインされた、ハイゲージ鹿の子地使用の長袖ポロシャツ。フロントの開きはやや深めに設定。あくまでスポーティーなカジュアルルックでありながらも、より女性的な表情を演出する１枚です。ワニロゴパッチもボディと同色にしたワントーンデザインで、使い勝手も◎。※ご購入前にプロフィールをご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/tenet759963.html
http://narcologia.ru/goods/waveform496817.html
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