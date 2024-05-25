ID：412■品物■ラコステ 現行タグ オリジナルフィット 長袖ポロシャツ トップス コットンシャツ■説明■定価：約￥14,300税込素材：綿 コットン ポリウレタンいろ：ネイビー 紺 ブルー 一番最後の写真が実物と近いです表記：36号 Mサイズ相当サイズ（cm）： 肩幅 39 身幅 44 裾幅 47 着丈 58 袖丈 60 袖口 11（素人採寸です。誤差ご了承下さい。）状態：ラコステジャパンの製品になります。ボタンダウンが可愛いです。36号ですがMサイズ相当の大きさになります。公式でもMサイズ記載です。極美品になりますので、気持ちよく着ていただけます♪公式サイト：ラコステ（LACOSTE）のストレッチ ポロシャツ （長袖）。コンパクトなシルエットでデザインされた、ハイゲージ鹿の子地使用の長袖ポロシャツ。フロントの開きはやや深めに設定。あくまでスポーティーなカジュアルルックでありながらも、より女性的な表情を演出する１枚です。ワニロゴパッチもボディと同色にしたワントーンデザインで、使い勝手も◎。※ご購入前にプロフィールをご確認下さい。



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