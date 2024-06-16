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Kastane チャイナ風オーガンジーミドルブラウス/透けブラウス
商品番号 C52509538437
商品名

Kastane チャイナ風オーガンジーミドルブラウス/透けブラウス
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着るだけで今年顔！チャイナ風オーガンジーミドルブラウス■デザイン透け感のある生地とフロントのチャイナ風デザインで、トレンド感あふれるブラウスです。程よいハリとマットな光沢感のあるオーガンジー生地で、ミドル丈ボディに入ったサイドの深いスリットが動くたびに揺れる華やかな印象のアイテムです。また、ふんわりとしたパフスリーブがロマンティックな雰囲気をプラスしてくれます。■コーディネート柔らかく軽い着心地で、タンクトップやキャミソール、Tシャツとの重ね着を楽しめます。ブラウスと同系色のインナーやスラックスパンツと合わせると、よりお洒落に着て頂けます。もちろん定番のデニムパンツとのコーディネートもお勧めです。■素材洗濯について再生繊維(セルロース)69％,ナイロン31％洗濯:手洗可アイロン:110℃まで可タンブル乾燥:不可サイズ身幅肩幅着丈そで丈FREE（M）655382.538.5
http://narcologia.ru/goods/recommended284090.html
http://narcologia.ru/goods/competitive290581.html
http://narcologia.ru/goods/rouge681010.html

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