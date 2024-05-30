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美品⭐️2点セット　AMERI アメリ　長袖シャツ\u0026ベスト　ジレ　黒　フリーサイズ
商品番号 O26525997023
商品名

美品⭐️2点セット　AMERI アメリ　長袖シャツ\u0026ベスト　ジレ　黒　フリーサイズ
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎お得な2枚セットです。以下が商品の詳細です。【シャツ】●サイズ(cm):フリーサイズ肩幅46身幅50着丈　前81後91袖丈51素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。●素材(%):綿１００●状態:目立った傷や汚れのない美品です。【ベスト】●サイズ(cm):フリーサイズ肩幅38身幅40着丈　前68後77素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。●素材(%):表地　ポリエステル100裏地　ポリエステル100●状態:目立った傷や汚れのない美品です。●その他、注意事項:自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。発送は簡易包装になります。また小さく折りたたんでの発送になりますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/evaporation795624.html
http://narcologia.ru/goods/browse229291.html
http://narcologia.ru/goods/moisture161369.html

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