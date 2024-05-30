美品⭐️2点セット　AMERI アメリ　長袖シャツ\u0026ベスト　ジレ　黒　フリーサイズ

ご覧いただきありがとうございます☺︎お得な2枚セットです。以下が商品の詳細です。【シャツ】●サイズ(cm):フリーサイズ肩幅46身幅50着丈 前81後91袖丈51素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。●素材(%):綿１００●状態:目立った傷や汚れのない美品です。【ベスト】●サイズ(cm):フリーサイズ肩幅38身幅40着丈 前68後77素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。●素材(%):表地 ポリエステル100裏地 ポリエステル100●状態:目立った傷や汚れのない美品です。●その他、注意事項:自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。発送は簡易包装になります。また小さく折りたたんでの発送になりますので、ご了承ください。



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