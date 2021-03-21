★ジャスグリッティー★ラッフルストライプブラウス★

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2021年に購入したジャスグリッティーのブラウスです。ジャスグリッティーラッフルストライプブラウスお色白×ブルーサイズ2(M)着丈67cm定価17,600円とても可愛くて購入したのですが、私には似合わなかったので出品します。パンツでもスカートでも合わせやすいです。2回ほど着用したのち、ホームクリーニング済みです。綿100％なので、ややシワがありますが、汚れなどはありません。ご了承いただける方のみよろしくお願いいたします(*^^*)