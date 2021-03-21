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★ジャスグリッティー★ラッフルストライプブラウス★
商品番号 Q37970650418
商品名

★ジャスグリッティー★ラッフルストライプブラウス★
ブランド名 ジャスグリッティー
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入したジャスグリッティーのブラウスです。ジャスグリッティーラッフルストライプブラウスお色白×ブルーサイズ2(M)着丈67cm定価17,600円とても可愛くて購入したのですが、私には似合わなかったので出品します。パンツでもスカートでも合わせやすいです。2回ほど着用したのち、ホームクリーニング済みです。綿100％なので、ややシワがありますが、汚れなどはありません。ご了承いただける方のみよろしくお願いいたします(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/sepulchral928132.html
http://narcologia.ru/goods/unusable209374.html
http://narcologia.ru/goods/tenet133063.html
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