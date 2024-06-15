掛け軸 玉峰 高砂 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸玉峰高砂絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）401×1001ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 玉峰 高砂 お祝い 吉祥 縁起物 結婚式 婚礼 夫婦円満 長寿 慶事 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#玉峰#高砂#長寿#正月#結婚#結婚祝い#結納#婚礼#夫婦円満#家内安全#祝い#慶事#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話