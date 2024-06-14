NieR 袖異素材マムルークスリーブプルオーバー

NieRのかわいいプルオーバーです。未開封になります。ボリュームたっぷりのスリーブが特徴的×異素材使いがオシャレ見えするプルオーバーギャザーが数段に入り連続的に膨らませたデザインが今年らしい1着☆ボディーとスリーブ部分で異なる生地を使用したデザインや、デコルテや背中が程よく開いたシルエットも拘りのポイント◎ショート丈なのでトップスINスタイルもごわつかずスッキリと決まります。--オススメのスタイリング--タイトなスカートと合わせれば女性らしくセクシーなコーデが完成◎スカートとの相性の良さはもちろん、スキニーやレザー素材のパンツと合わせた甘辛MIXスタイルもオススメです。【サイズ】フリー中心丈36cm身幅41.5cm他サイトにも出品してます。値下げ、要相談です。



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2021年HALLOWEEN限定デザイン》5.6オンス ORIGINAL CUTSEW | NIER CLOTHING



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