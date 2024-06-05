ジューダスプリースト　Tシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏半シースルーの薄手の生地。サイズ表記はXLですが実寸的にはMかLほどのサイズ感です。目立つピンホールやほつれはありませんがあくまでも古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。NCNRでお願いします。