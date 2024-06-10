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良品✨ロベルタディカメリーノ ショルダーバッグ ゴールド金具 レザー ホワイト
商品番号 T37831096779
商品名

良品✨ロベルタディカメリーノ ショルダーバッグ ゴールド金具 レザー ホワイト
ブランド名 ロベルタディカメリーノ
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#kannaのバッグshop●アイテムRobertadicamerinoロベルタディカメリーノショルダーバッグトートバッグゴールド金具ロゴ型押しR金具フラップ●カラーホワイト白色●素材レザー●サイズ高さ:約15cm横幅:約20cmマチ:約6cmショルダー持ち手:約100cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@#1460
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