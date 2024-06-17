★再値下げ★【新品・未使用】レッセパッセ ワンピース

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商品詳細
【★値下げしました★】柄・デザイン···無地・ウエスト部分に花柄の刺繍あり季節感···春、夏レッセパッセの新品＆未使用ワンピースです。SALEで14,400円(税抜)で購入しましたが、着用する機会がなかったため出品します。薄いラベンダーピンク色のワンピースで、ウエスト部分には花柄の刺繍が施されています。レディ感のある上品なワンピースで、ちょっとしたお呼ばれにも重宝します。とてもお買得なため、ぜひご検討ください!!●サイズ：タグ表記38サイズ着丈88cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%●状態：新品＆未使用＆タグ付ですが、自宅にて保管していましので、ご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。色味は写真の写りによって見え方が異なる場合があります。
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