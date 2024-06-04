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【10月27日迄】LOUIS VUITTON ジッピーウォレット 長財布 トープ
商品番号 N71222300427
商品名

【10月27日迄】LOUIS VUITTON ジッピーウォレット 長財布 トープ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【10月27日までの出品となります。ご了承ください】LOUISVUITTONルイヴィトンジッピーウォレットラウンドファスナー長財布トープ型番　M61443数年前にシンガポールの高島屋のルイヴィトンで購入しました。本物です。※使用には影響ありませんが、使用感、汚れあります。写真をご覧いただき、少しでも気になる点がある方は購入をお控えください。また、追加で写真をご希望される方はお気軽にご依頼ください。サイズ(約)横19.5cm×縦10.5cm×マチ2.5cm仕様ファスナー開閉式内側:カードポケット×8オープンポケット×3小銭入れ×1札入れ×3表面汚れ、角スレ、金具にキズあります。保存袋、箱はつきません。厚さ3センチ以内の簡易ダンボールで郵送予定です。※金額ご相談ください。できる限り対応いたします!
http://narcologia.ru/goods/enquire369689.html
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