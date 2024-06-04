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【美品】Jimmy choo サンダル
商品番号 M61948529647
商品名

【美品】Jimmy choo サンダル
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着用しましたが出番がなく、出品いたします。箱無しで発送させていただきます。箱ありご希望の方は、送料分1,500円プラスさせていただきます。コメントにて箱ありと記載ください。価格:89,000サイズ　:37付属　　:保存袋
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