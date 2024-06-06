【美品】☆MCM☆長財布☆ピンク☆金ロゴ☆エムシーエム☆

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可愛くて人気なMCMの長財布♪普段使いに最適です☆【ブランド】MCMエムシーエム【商品名】長財布【付属品】なし、本体のみ【サイズ】縦10cm、横18cm、厚さ3cm【カラー】ピンク【状態】多少の汚れ等がありますが、比較的きれいな状態です。写真でご確認ください。【購入元】ブランドリユース店ブランド品ショップ※全て真贋鑑定済み【発送】らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便にて匿名発送でお送りします。なるべく最短での発送を心掛けております。【注意事項】※即購入可能です。※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがあります。※光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。※素人採寸ですので、サイズ表記に若干の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。他にも出品してます！ご覧頂ければ幸いです^^↓#PRECIOUS☆一覧