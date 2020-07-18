新品未使用！Munsing wear レディース長袖ポロシャツL L size

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪新品未使用！デサントMunsingwearレディース長袖ポロシャツです。FineDry…吸汗性に優れた生地を使用。特殊加工を施した生地を使用している為、抗菌・防臭効果に優れています。サイズ…LLsize 身長…154〜162㎝ バスト…93〜101㎝定価…税込13,650円【平置き実寸】着丈： 66cm身幅： 52cm肩幅： 42cm袖丈： 60cm素人が測っておりますので多少の誤差はご了承下さい。襟の生地は厚めで、襟を立てやすいと思います。前ボタンが4つです。ボタンを空けてデザインを楽しむこともできます。色は、白。生地に丸模様◯が入っています。よく見ると分かる程度の模様です。（写真を見てください10枚目）ネックと袖に濃紺の水玉模様の布が付き、おしゃれです。自宅保管しておりましたので、ご理解いただける方に、ご検討をよろしくお願い致します。
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