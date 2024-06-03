カラー···オフホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋2回ほど着用しました。目立った汚れはありませんが小さく畳んで発送するので畳ジワはご了承ください。※中古品にご理解のうえご購入をお願いいたします。



ハーフスリーブオーガンシースルーブラウス



SNIDEL) ハーフスリーブオーガンシースルーブラウス | puakoの店長ブログ



Fubail / オーガンシースルーハーフスリーブブラウス



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