punyus PUNYUS プニュズ　Ｔシャツ　２枚セット

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サイズ表示はＬで入力していますが白色Ｔシャツは、サイズ１ボーダーＴシャツは、サイズは２ です。（写真７枚目）白黒ボーダー横４４㎝縦５９㎝白色Ｔシャツ横４４㎝縦５５㎝ 素人採寸ご理解ください。白色Ｔシャツは、数回着用ボーダーＴシャツは、１、２回着用しています。#Ｔシャツ#punyus#PUNYUS#プニュズ#渡辺直美#シャツ柄・デザイン···ボーダー白色各１枚カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏