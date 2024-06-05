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punyus PUNYUS プニュズ　Ｔシャツ　２枚セット
商品番号 C34339094816
商品名

punyus PUNYUS プニュズ　Ｔシャツ　２枚セット
ブランド名 プニュズ
特別価格 税込 1,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表示はＬで入力していますが白色Ｔシャツは、サイズ１ボーダーＴシャツは、サイズは２　　です。（写真７枚目）白黒ボーダー横４４㎝縦５９㎝白色Ｔシャツ横４４㎝縦５５㎝　　素人採寸ご理解ください。白色Ｔシャツは、数回着用ボーダーＴシャツは、１、２回着用しています。#Ｔシャツ#punyus#PUNYUS#プニュズ#渡辺直美#シャツ柄・デザイン···ボーダー白色各１枚カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
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