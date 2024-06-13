ヒステリックグラマー ヒスグラ 半袖 Tシャツ 黒

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商品詳細
サイズ：SS(身幅約38cm着丈約60cm)ヒステリックグラマーの半袖Tシャツです。裸の女性のプリントがメインになっています。汚れ等の見落とし、素人採寸なのでサイズの誤差等あるかもしれません。神経質な方の購入は控えて頂きますようお願いします。質問はお気軽にどうぞ♪柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック
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