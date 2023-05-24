タグ付き　シンプルライフ　チェック　半袖　シャツ

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商品詳細
シンプルライフの半袖シャツです。タグ付き未使用です。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいm(__)mサイズ→15寸法→着丈約66cm、身幅約56cm、袖丈約22cm素材...コットンカラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...チェック季節感...春,夏
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