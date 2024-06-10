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Kitsune maison Tシャツ　一回のみ着用！再値下げ！早い者勝ち！
商品番号 Y92707082240
商品名

Kitsune maison Tシャツ　一回のみ着用！再値下げ！早い者勝ち！
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KITSUNEMAISONのTシャツです。優しいイエローべジュで一目惚れでした。センターのキツネが可愛いです。定価15000くらいでした。伊勢丹で購入。よろしくお願いいたします。コンパクトにしてお送りいたします。
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