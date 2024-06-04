3.1 Phillip Lim｜フラワーモチーフ 半袖カットソー｜刺繍｜ブラック

○ブランド3.1PhillipLim｜3.1フィリップリム○商品説明シルク製のフラワーモチーフが施された半袖のTシャツです。花柄の一部に刺繍が施されていたり、素敵なデザインです。ボディはコットン製のカットソーなので気軽に着用できます✨○サイズ XS着丈 51cm身幅45cm肩幅 37cm袖丈 18cm若干の誤差はご了承ください。○状態目立つ傷や汚れなし他にもレディースアイテムを多数出品しております！こちらからご覧くださいませ☆#poisladies☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。〜¥3000…-¥100〜¥5000…−¥200〜¥10000…−¥300¥10001〜…-¥500更にまとめ買い割引として、2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。画像や説明をご覧いただいたり、質問欄を活用いただき、ご理解いただいた上でご購入ください。又、他サイトに掲載している商品もございますので急遽出品を停止させていただく場合もございますがご了承くださいませ。気持ちの良い取引が出来ると嬉しいです。よろしくお願い致します❄︎



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