Pioneer DDJ-SB PCDJコントローラー

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商品詳細
PioneerDDJ-SBPCDJコントローラーSeratoDJLite(無償ダウンロード)対応のPioneer人気のPCDJコントローラー。有料でSeratoDJProを使用する事も可能です。ジョグ（ターンテーブル部分）に少し汚れがありますが、それ以外に大きなキズや汚れ、不具合等はありません。一般的な中古品としてご理解の上、ご購入よろしくお願いします。DDJ-SB仕様・対応DJソフトウェアSeratoDJIntro(無償ダウンロード)/SeratoDJ(有償アップグレード)・入力端子MIC×1(1/4inchPHONE)・出力端子MASTEROUT×1(RCA)・HEADPHONEMONITOROUT×2(1/4inchPHONE、MiniPin)・その他の端子USBB端子×1・周波数帯域20Hz～20kHz・全高調波歪率0.005%以下・S/N比78dB(PC)・外形寸法487.0mm(W)×271.2mm(D)×58.5mm(H)・質量2.1kg種類···DJコントローラー
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http://narcologia.ru/goods/secretarial739816.html
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