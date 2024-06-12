【EQUIPMENT FEMME】フラップポケットシルクシャツ

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■ブランドエキップモン■素材シルク100%■生産中国製■サイズXSサイズ■寸法(床置き正面から実測)肩幅:約42cm袖丈:約57cm身幅:約49cm着丈:約69cm■出品者身長:158cm体重50kg袖丈と着丈だけ若干長めですが、その他はジャストサイズといった感じです。■特徴エキップモンらしい柔らかで上質なシルクを使った、胸元にフラップポケットが付いたシャツになります。ボタンを留めタックインをしてクリーンな印象を出したり、カットソーの上に羽織として着用したりと着こなしの幅が広いアイテムかと思います。■状態一年ほど前に高円寺の「cravittra」にて購入しました。着用した回数は片手で数えれる程度で、着用した度に専用洗剤にて手洗いをしていました。特に目立つ汚れや傷は見当たりませんでしたが、使用感はそれなりにあると思います。詳しくは画像をよくご確認頂けたらと思います。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。■ご購入の前に互いに安心してお取引きが行える様に、ご購入の前にプロフィール欄にある注意事項をお読みください。カラー···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···シルク季節感···春、夏、秋