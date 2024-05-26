FRAYI.D フレイアイディー　ブラウス

去年購入し2回着用その後クリーニングに出して自宅で保管していました。今年着る機会が無さそうなので出品します。ブランド：FRAYI.D商品名：ダブルパフコットンブラウスカラー：WHTサイズ：FREE定価：¥16,500(税込)#FRAYID#フレイアイディー#フレイ#ブラウス#フレイアイディーブラウス#コットンブラウス



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