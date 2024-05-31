シャネル❤︎ネックレス

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商品詳細
リアジアク様専用(他の方が購入されてもキャンセルいたします୨୧˖*)シャネルのパールネックレスです^^とても可愛くシックな色合いで素敵です♡一度着用し周りからとても褒められました♡このシリーズはとても人気で即完売したものです^^一度着用しましたがとても綺麗です^^あまり出番がないのでお安くお譲りします♡箱の裏が少し汚れがあります日本で約13万ほどでした^^もちろん正規店の担当の方からの購入ですので確実に本物です♡
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