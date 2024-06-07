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CHANEL シャネル ミニ財布 コインケース カードケース
商品番号 B62354321640
商品名

CHANEL シャネル ミニ財布 コインケース カードケース
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017年12月16日に京都高島屋CHANELにて購入しました。偽物ではございません。財布本体ナンバーの記載されたギャランティーカード購入時レシート特に角のスレ、色ハゲが酷いです。内側小銭による汚れなどありますのでよく写真をご覧になって理解されて購入して下さい。CHANELへ修理ヘ出す事も考えましたが財布を持ち歩く頻度が無くなった為必要な方へ。
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