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完売品　美品　ローレンラルフローレン ハンドバッグ　2way レザー　ゴールド
商品番号 G55248608570
商品名

完売品　美品　ローレンラルフローレン ハンドバッグ　2way レザー　ゴールド
ブランド名 ローレンラルフローレン
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立つキズや汚れなくこれからも長く愛用できるアイテムです！正面中央金具部分にロゴマークが刻印されております！チャーム部分にもロゴマークが施されております！2way仕様となっておりハンドバッグ、ショルダーバッグとしてご使用可能となります！結婚式やパーティー、普段使いと幅広くご使用可能となります！非常に上質で上品な仕上がりとなっており、高級感が溢れ出ております！サイズ横上27横下32縦23.5マチ幅12ハンドル高さ15ショルダー調節可能素材···牛革(本革)カラー···ゴールド種類···ハンドバッグ特徴···2way
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