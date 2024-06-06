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GLEN PRINCEグレンプリンスカシミアストール黒
商品番号 S67621663047
商品名

GLEN PRINCEグレンプリンスカシミアストール黒
ブランド名 グレンプリンス
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、１度使用のち保管状態でした。✤上質な天然素材を使用したクオリティね高い服飾小物が有名で、マフラーは特に人気が高く秋冬のシーズンには欠かせないブランドです。柔らかく保温性が高く肌触りの良いお品物です。✤首はもちろん肩からショールね様にしても。♤size　幅約68cm・長さ約188cm(フリンジ無)♤色　黒　♤素材　ラムズウール100％　　♤定価　￥18000★保管時のシワが多少有りますがダメージは有りません。カシミアの毛羽立ちは少し有ります。★中古品にご理解頂けます方のご購入をよろしくお願い致します。
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