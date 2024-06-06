GLEN PRINCEグレンプリンスカシミアストール黒

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数年前に購入し、１度使用のち保管状態でした。✤上質な天然素材を使用したクオリティね高い服飾小物が有名で、マフラーは特に人気が高く秋冬のシーズンには欠かせないブランドです。柔らかく保温性が高く肌触りの良いお品物です。✤首はもちろん肩からショールね様にしても。♤size 幅約68cm・長さ約188cm(フリンジ無)♤色 黒 ♤素材 ラムズウール100％ ♤定価 ￥18000★保管時のシワが多少有りますがダメージは有りません。カシミアの毛羽立ちは少し有ります。★中古品にご理解頂けます方のご購入をよろしくお願い致します。