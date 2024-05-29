ショルダーバッグ ポシェット 編み込み アイボリー 牛革 本革 レディース

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♡即購入OK！♡匿名配送（送料無料）♡新品未使用！１５時までのご購入で即日発送いたします(*´`*)柔らかい牛革のショルダーバッグです。白は、コーディネートを選ばず合わせやすくオールシーズン使え、オススメです！ デザインもシンプルなので、普段使いから結婚式やパーティー、フォーマルな場面でも大活躍いたします。つややかで光沢があり高級感のあるお品です♡マチがあるので、お財布、携帯、ハンカチなど日常持ち歩く必需品は一通り入るかと思います(^^)★完全新品未使用です。★ノーブランド品です。↓↓↓サイズ 横22縦15マチ8/cmショルダー 120cm（調整可能）素材本革柄・デザイン無地※海外インポート品ですので、完璧をお求めの場合はご購入をお控えください。カラー···ホワイト素材···牛革(本革)-------#きょん出品一覧@17