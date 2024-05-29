超レア☆ ノースフェイス マスコット シャーク（サメ）

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・新品未使用・即購入OK・おまとめ割THE NORTHFACEノースフェイス マスコットシャークNG5AP0OR2023年5月、ソウル市内のノースフェイスにて入手した新品です。I◯EAのサメが可愛くて人気ですが、ノースフェイスにもこんなかわいいサメがいたんです…♪大きさは、5枚目の写真でiPhone11Proと並べて撮ってみましたので参考にしてください。お手持ちのバッグに着けるのも楽しそうですし、別途出品しているWMULTIPACKやリュックに着けるのもかわいくてよさそう！ご購入後、丁寧に梱包して 24時間以内に発送します！（即買い大歓迎♪）素材：ポリエステル100%原産国：中国他にもTheNorthFaceの商品を出品しています。おまとめ割もしますので、ご希望の際はお知らせください♪#THENORTHFACE#韓国#ノースフェイス#シャーク#サメ#正規品