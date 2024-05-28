V063/ Aquascutum ハーフコート ジャケット シルク混 9 カーキ

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この度は#手のひら古着をご覧頂きありがとうございます！【フォローで10%OFF】ご購入前にコメントでぜひお知らせください！【気まぐれセール】不定期に開催しておりますので、ぜひフォローやいいねのほどよろしくお願いします！※不定期セール時にコメントを入れますので通知が届きます。★商品詳細V063/Aquascutumハーフコートジャケットシルク混ウエストベルト背抜きセンターベントスナップボタン9Mカーキ★カラー：カーキ★表記サイズ：9★素材(%)：綿70シルク30★生産国：日本★平置き寸法(cm)肩幅(袖山～袖山)：約43身幅(脇下～脇下)：約52着丈(後襟～裾先)：約72袖丈(袖山～袖先)：約60.5ベルト：約125※多少の誤差はご了承ください。※色味はお使いのPC環境や個人の主観などによって異なって見える場合がございます。★コンディションB袖先に擦れがございます。左二の腕あたりに薄い汚れと擦れがございます。肩パッドはございません。着用に困るような汚れやダメージはありません。生地自体はよれもなくしっかりしています。SS:新古、未使用品S:とても良い状態の美品A:多少の使用感がある程度の美品B:傷・汚れ等が少しある程度の商品C:傷・汚れ等が多く見受けられる商品●発送佐川急便・らくらくメルカリ便●匿名配送ご希望の方はご購入前にコメントをください。未定(佐川)⇒らくらくメルカリ便に変更します。●値段交渉割引込みの具体的な金額でお願いします。無理のない範囲でお値下げさせて頂きます！お気軽にご質問やコメントなどよろしくお願いします！