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Sサイズ、40周年、パックマンと増田セバスチャンのコラボTシャツ
商品番号 V29303958993
商品名

Sサイズ、40周年、パックマンと増田セバスチャンのコラボTシャツ
ブランド名 バンダイナムコエンターテインメント
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイナムコエンターテインメントは、エンタメコマースサイト「アソビストア」にて、「パックマン」の生誕40周年を記念し、アーティスト/アートディレクター・増田セバスチャン氏とのコラボレーションTシャツを発売しました購入したものの、袋から開封せずに保存していました金額は出品したばかりなのでしばらくこのまま様子を見ます商品は袋に包装されたままの状態なので軽く汚れ防止に包み、ダンボール箱60サイズ対応にて発送しようと思っています
http://narcologia.ru/goods/symmetric416145.html
http://narcologia.ru/goods/assessor326803.html
http://narcologia.ru/goods/preference871538.html

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