fitmore フィットモア ショルダーフリルバルーンスリーブブラウス ホワイト

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fitmoreフィットモアショルダーフリルバルーンスリーブブラウス❁素材：ポリエステル80％ 綿20％❁カラー：ホワイト❁サイズ：FREEフリー新品未使用、タグ付きです。袋からも出しておらず、未開封です。このまま小さめにお畳しての発送となります。畳みじわ等気になる方はご遠慮下さい。素人の自宅保管となりますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。