Theory セオリー theory ブラウス ノースリーブ ボウタイ グリーン

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ご覧いただき、誠にありがとうございます⸜❤︎⸝‍Theoryセオリーtheoryブラウスノースリーブボウタイグリーン近年モデルで甘さを抑えたデザインがセオリーらしい、ノースリーブボウタイブラウス。ゆるめに結んで、襟元をVネックのように開いてラフに着ても、リボン結びにしても素敵。単体での着用は勿論、ジャケットやカーディガンを合わせれば今から夏の季節～秋までロングシーズンお使いいただけると思います。これからの時期にとても使いやすく、プライベートはもちろん、キレイ目、カジュアルオフィススタイルにも使えるかと思います。あまり着てない美品。Sサイズですが、Mの方でも着用できるくらい、ゆったりとした作りです。大きな破れ、汚れ等は見当たりませんが、素人検品ですので、ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。また、畳んでの配送となりますので、畳みじわなど、ご了承いただけましたらと思いますm(__)m店舗クリーニング済みです。鮮やかな濃いグリーンですが、撮影するとどうしても黒っぽく写ってしまい、実物は最後の写真ですが、お色味はネット上の画像をお借りしましたm(__)mご参照いただけましたらと思いますm(__)m自宅保管のユーズド品及び畳んでの配送のため、畳みじわなどご了承いただけます方よろしくお願いいたしますm(__)mカラー...グリーン柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋