タックフレアノーカラーロングコート

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商品詳細
こちらのコートは、オンラインショップにて購入致しました。タグを取り試着しましたが、使用する機会がなく、自宅保管していました。使っていただける方に是非お譲りしたいと思います。定価13200円素材:ポリエステル 98% ポリウレタン 2%原産国:中国カラー:ベージュサイズ:FREE【原寸】FREE:身幅48.5肩幅39総丈108そで丈57重量(g)900簡易包装で圧縮して発送する場合がございますので、シワ・型崩れ等はご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/rebellion817978.html
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