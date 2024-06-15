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タックフレアノーカラーロングコート
商品番号 N93314609473
商品名

タックフレアノーカラーロングコート
ブランド名 ブージュルード
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのコートは、オンラインショップにて購入致しました。タグを取り試着しましたが、使用する機会がなく、自宅保管していました。使っていただける方に是非お譲りしたいと思います。定価13200円素材:ポリエステル　98%　ポリウレタン　2%原産国:中国カラー:ベージュサイズ:FREE【原寸】FREE:身幅48.5肩幅39総丈108そで丈57重量(g)900簡易包装で圧縮して発送する場合がございますので、シワ・型崩れ等はご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/rebellion817978.html
http://narcologia.ru/goods/preference332738.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement587899.html
タックフレアノーカラーロングコート
Bou Jeloud（ブージュルード）の「タックフレアノーカラーロングコート ...
タックフレアノーカラーロングコート
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