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NEEDLES 丸襟チェックシャツ
商品番号 Q35344807281
商品名

NEEDLES 丸襟チェックシャツ
ブランド名 ニードルス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEEDLES丸襟チェックシャツです。ライトブルーxベージュのギンガムチェックが大人っぽくて可愛いです。1回着用して洗濯後、保管しておりました。自宅保管・簡易包装にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。テイスト・シーン...大人可愛い、カジュアル色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...コットン(綿)#needles　#ニードルズ　#ニードルス　#チェックシャツ
http://narcologia.ru/goods/cotton386761.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture435341.html
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