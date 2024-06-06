NEEDLES 丸襟チェックシャツ

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NEEDLES丸襟チェックシャツです。ライトブルーxベージュのギンガムチェックが大人っぽくて可愛いです。1回着用して洗濯後、保管しておりました。自宅保管・簡易包装にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。テイスト・シーン...大人可愛い、カジュアル色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...コットン(綿)#needles #ニードルズ #ニードルス #チェックシャツ